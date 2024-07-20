51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında tek sanık ceza aldı

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep’in Nizip ilçesinde Furkan Apartmanı yıkılmış, 51 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen fenni mesul mühendis Yılmaz Şahin Yurtyapan ile sahip oldukları daire ve işyerlerinde kolon kestikleri iddia edilen Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay tutuklanmıştı. 4 tutuklu sanık ile haklarında kırmızı bülten çıkarılan apartmanın müteahhitleri Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Nisan’da görülen davanın 5’inci duruşmasında 4 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilmişti.



MÜTEAHHİTLERİN DOSYASI AYRILDI



Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın dün görülen 7’nci duruşmasında mahkeme heyeti, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan’a 20 yıl hapis cezası verdi ve iyi hal indirimi uygulayarak 16 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Faik ve kardeşi Eyüp Öğüt ile Nejdet Alpay hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilirken, haklarında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan sanıklar Hasan Hüseyin Sever ile Abdullah Devrim Sever’in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Heyet, kararını açıkladığı sırada depremde hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Aileler adliye bahçesinde karara tepki gösterdi.



Kararı değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, “Gaziantep’te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa verilen beraat kararı hepimizi derinden üzmüştür. Adalet tecelli edene kadar Furkan Apartmanı davasında ve diğer tüm deprem davalarında ailelerin yanında hukuku talep etmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.