51 kişinin öldüğü 2 binanın müteahhidi tahliye edildi; aileler karara tepkili

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Akar ve Güven apartmanları 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 51 kişi yaşamını yitirdi, binaların yıkılmasında ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit Mesut Akar, tutuklandı. 2 bina nedeniyle hakkında 2 ayrı dava açılan Mesut Akar için 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan toplam 45 yıl hapis cezası istendi.

2 DOSYADA DA TAHLİYE KARARI

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Akar Apartmanı davası kapsamında 16 Ekim 2024'te tahliye edilen Mesut Akar, 18 Aralık 2024'te görülen Güven Apartmanı davasının duruşmasına SEGBİS yöntemi ile katıldı. Bu dava nedeniyle tutuklu bulunan Mesut Akar, tahliyesini istedi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen raporda müteahhidin tam kusurlu olduğu belirtilirken; mahkeme heyeti, toplanmamış delillere temas etme imkanının bulunmaması gerekçesiyle Mesut Akar'ın tahliyesine karar verdi.

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'MAĞDUR TEDAVİSİ BİTMEDEN SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİR'

Akar ve Güven apartmanlarında yaşamını yitirenlerin aileleri, enkaz alanına gelerek her iki apartmanın müteahhidi olan Mesut Akar'ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarının avukatı Abdullah Yalçın, tahliyenin hukuksuz olduğunu söyleyerek, "Üzülerek belirteyim ki Akar ve Güven apartmanlarının müteahhidine tahliye kararı verilmiştir. Her iki apartmanda göçük altına kalan ve sağ çıkartılanların tedavileri devam etmektedir. Mağdur tedavisi bitmeden sanık tahliye edilmiştir. Bina duvarları sağlam değil. Bu binanın zemin etüt raporu yok, mimari proje raporu yok. Sanığın tahliye edilmesi hukuka, ahlaka ve adalete olan güveni sarsmıştır. Bu durumdan dönülmesi lazım" dedi. Aileler de sanığın tutuklu kalması gerektiğini belirterek, adalet istediklerini söyledi.