51/2-B Trafik Cezası nedir? Madde 51/2-B Radar Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

51/2-b trafik cezası sürücülerin hız sınırını %30 ile %50 arasında geçmesi ile uygulanan bir trafik cezasıdır. İkinci seviye ise radar cezası olarak tanımlanır.

51/2-B Trafik Cezası Ne Kadar?

Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesindeki açıklamaya göre sürücülerin hız sınırını %30 ile %50 arasında geçmesi radar ihlali olarak kabul edilmektedir. 51/2-b trafik cezasının tutarı ise 598 TL'dir.

51/2-B Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

51/2-b trafik cezasında 15 ehliyet ceza puanı uygulanmaktadır.

51/2-B Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

51/2-b trafik cezaları indirimli olarak ödenmektedir. Bunun için sürücüler cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde cezalarını öderler ise %25 oranında indirim uygulanır. Bu durumda ceza 448,5 TL'ye düşmektedir.

51/2-B Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Trafik cezaları bankalardan veya PTT şubelerinden ödenebilmektedir. Bunun dışında e-devlet sistemi üzerinden cezalar kredi kartı veya taksitle ödenebilmektedir.