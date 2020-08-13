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Haber Giriş: 13.08.2020 - 02:39,Son Güncelleme:

51/2-B Trafik Cezası nedir? Madde 51/2-B Radar Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

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51/2-B Trafik Cezası nedir? Madde 51/2-B Radar Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
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Günümüzde sürücüler pek çok hatalar yapmaktadır. Bu hatalar sonucunda sürücülere bazı cezai işlemler uygulanmaktadır. Peki 51/2-b trafik cezası nedir? Madde 51/2-b radar cezası ne kadar? Sizlere bu konuyu detaylıca inceledik.

 

 51/2-b trafik cezası sürücülerin hız sınırını %30 ile %50 arasında geçmesi ile uygulanan bir trafik cezasıdır. İkinci seviye ise radar cezası olarak tanımlanır.

 51/2-B Trafik Cezası Ne Kadar?

 Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesindeki açıklamaya göre sürücülerin hız sınırını %30 ile %50 arasında geçmesi radar ihlali olarak kabul edilmektedir. 51/2-b trafik cezasının tutarı ise 598 TL'dir.

 51/2-B Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

 51/2-b trafik cezasında 15 ehliyet ceza puanı uygulanmaktadır.

 51/2-B Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar?

 51/2-b trafik cezaları indirimli olarak ödenmektedir. Bunun için sürücüler cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde cezalarını öderler ise %25 oranında indirim uygulanır. Bu durumda ceza 448,5 TL'ye düşmektedir.

 51/2-B Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

 Trafik cezaları bankalardan veya PTT şubelerinden ödenebilmektedir. Bunun dışında e-devlet sistemi üzerinden cezalar kredi kartı veya taksitle ödenebilmektedir.

 

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