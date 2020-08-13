51/2-A Trafik Cezası nedir? Madde 51/2-A Radar Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)

51/2-a trafik cezası hız sınırının ile %30 arasında geçilmesi sonucunda oluşan bir trafik cezasıdır. Kısacası 51/2-a cezasına radar cezası da diyebiliriz.

51/2-a Trafik Cezası Ne Kadar?

Kara Yolları Trafik Kanunun 51. maddesine göre 51/2-a cezası hız sınırı kural ihlalidir. Hız sınırını geçen sürücülerin 288 TL para cezası işlemi uygulanmaktadır.

51/2-a Cezası Ceza Puanı Kaçtır?

Kanuna göre 51/2-a cezası radar cezası olarak bilinmektedir. Hız sınırını geçen vatandaşlara cezanın yanında 10 ehliyet ceza puanı da uygulanmaktadır.

51/2-a Cezası İndirimli Tutar Ne Kadar Ya Da İndirimli Ödenebilir mi?

Trafik Kanununda 51/2-a radar cezası tutarı 288 TL'dir. Fakat cezayı 15 gün önce ödeyen tüm sürücülere %25 oranında 216 TL ödeme yapılabilir.

51/2-a Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle artık evden de trafik cezalarını ödemek mümkündür. E-devlet sisteminde tüm trafik cezaları bulunmaktadır. Bu sebeple tebligatın gelmesini beklemeden kredi kartı veya taksitle 51/2-a cezasının ödenmesi mümkündür.