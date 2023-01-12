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50'ye yakın suç kayıtları çıktı: 3 şüpheli böyle yakalandı

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#Operasyon#Adana#Suç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 09:54

Adana'da 'cinayet', 'kundaklama' ve 'yaralama' dahil 50’ye yakın suç kayıtları olan Türker A. (20), İmirze A. (25) ile Yusuf E. (21), polisin şafak vakti düzenlediği operasyonla saklandıkları evde yakalandı.

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Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 'cinayet', 'kundaklama', 'yaralama' gibi suçlara karışan ve emniyette 50’ye yakın kayıtları bulunan Türker A., İmirze A. ve Yusuf E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin Yumurtalık ilçesindeki evde saklandığı belirlendi ve özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli de yakalanırken, evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, son olarak geçen yıl Nisan ayında oto galerideki Mahmut Doğan cinayetine karıştıkları öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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#Operasyon#Adana#Suç

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