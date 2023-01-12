50'ye yakın suç kayıtları çıktı: 3 şüpheli böyle yakalandı

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Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 'cinayet', 'kundaklama', 'yaralama' gibi suçlara karışan ve emniyette 50’ye yakın kayıtları bulunan Türker A., İmirze A. ve Yusuf E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin Yumurtalık ilçesindeki evde saklandığı belirlendi ve özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli de yakalanırken, evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, son olarak geçen yıl Nisan ayında oto galerideki Mahmut Doğan cinayetine karıştıkları öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.