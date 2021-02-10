500 yıllık dut ağacının koruma altına alınmasını istiyorlar

Merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde binalar arasından yükselen dut ağacının 500 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Mahalle sakinleri bakımsızlıktan gövdesi çürümeye yüz tutmuş dut ağacının yaşının belirlenerek, koruma altına alınmasını istedi. Mahallede esnaflık yapan Suat Ömür, "5 yıl önce Mersin Üniversitesi'nden (MEÜ) gelip inceleme yaptılar ve ağacın 475-500 yıllık olduğunu söylediler. Ama sonrasında hiçbir şey yapılmadı. En azından yaşı belirlensin, bir tabela asılsın" dedi.



'ATALARIMIZ BU AĞACIN GÖLGESİNDE OTURMUŞ'



Mahallede oturan Faruk Balyemez ise, "Yıllar önce üniversiteden gelen hocalarımız ağacın yaşını belirlemişler. Biz de çocuklarımız bu ağacı sorduğunda anlatmak isteriz. Burada bir tarih var. Büyüklerimiz bu ağacın gölgesinde oturmuşlar. Onlardan bize miras. Biz de bu mirası gelecek nesillere bırakmak istiyoruz. Ağacın yaşı belirlenip koruma altına alınsın. Zarar görmemesi için etrafı çevrilsin. Gelecek nesillere bu tarihi bırakalım" diye konuştu.



'ÇOCUKLARIMIZA MİRAS BIRAKALIM'



Gönüllü olarak ağacın rutin bakımını yapan Abuzer Balyemez de ağacın koruma altına alınmasını isteyerek şunları söyledi:



"Atalarımız, büyüklerimiz hep bu ağacın gölgesine yetişti. Mülk sahibi ağacı sahiplendi yıllarca. O ölünce mahalleli olarak biz sahip çıktık. Ağaç şu an meyve vermiyor ama budanıp bakımı yapıldığında çok güzel meyvesi oluyor. Çocukluğumuz bu ağacın altında geçti. Çocuklarımız da bu ağacın altında büyüsün. Onlara bu mirası bırakalım."