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500 TL nafaka istediği için bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti! Oğlu isyan etti: 'Böyle baba olmaz olsun'

#Gaziantep#Nafaka#Kadın Cinayeti
500 TL nafaka istediği için bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti Oğlu isyan etti: Böyle baba olmaz olsun

Gaziantep'te emekli Ali Çakır'ın (61) kendisinden 500 TL nafaka talep ettiği için dövüp 12 yerinden bıçakladığı boşanma aşamasındaki eşi Behiye Çakır (56) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Morg önünde annesinin cenazesini beklerken gözyaşı döken Ahmet Çakır, "Böyle baba olmaz olsun. Devletimizden ona en ağır cezayı vermesini istiyorum" dedi.

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Olay, 27 Ekim günü Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Çakır ile boşanma aşamasındaki eşi Behiye Çakır arasında nafaka talebi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ali Çakır, ayrı yaşadığı, kendisinden 500 TL nafaka talep eden eşi Behiye Çakır'ı dövüp, 12 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Behiye Çakır’ı özel bir hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali Çakır ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren 3 çocuk annesi Behiye Çakır, dün gece doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Çakır'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

500 TL nafaka istediği için bıçaklanmıştı, hayatını kaybetti Oğlu isyan etti: Böyle baba olmaz olsun

'ARTIK ANNELER ÖLDÜRÜLMESİN'

Annesinin ölümü ile büyük üzüntü yaşayan Ahmet Çakır, babasının en ağır cezayı almasını istediğini belirterek "Annem, 8 gündür yoğum bakımda tedavi görüyordu. Dün akşam hayatını kaybettiğini öğrendik. Devletimizden, milletimizden bu olaya sessiz kalmalarını istemiyorum. Baba olacak bu adamı, Allah bildiği gibi yapsın. Allah, seni bir daha hapisten çıkarmasın. Allah'tan ve devletimizden tek dileğim; müebbet ile cezalandırılsın. Tek istediğim; artık anneler öldürülmesin" diye konuştu.

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#Gaziantep#Nafaka#Kadın Cinayeti

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