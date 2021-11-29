500 milyonluk potansiyeli kullanalım

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100 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

“Teşkilatımızdan ekonomik işbirliğimizin güçlendirilmesi bakımından nasıl daha iyi faydalanabileceğimizi belirlememiz önem taşıyor. Ortak hedeflerimize ulaşabilmemiz için gerekli yol haritası ‘2025 Vizyon Belgesi’nde yer alıyor. Bugün onaylayacağımız Aşkabat Eylem Mutabakatı’nı da bu doğrultudaki güçlü irademizi vurgulayan bir belge olarak görüyoruz. 8 milyon kilometrekarelik bir alanda yaklaşık 500 milyon nüfusu barındıran coğrafyamızın sunduğu yüksek potansiyelden daha fazla yararlanmalıyız. Ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Bu kapsamda öncelikle 2025 Vizyon Belgesi’nin de stratejik hedefleri arasında yer alan ticaret anlaşması ECOTA’yı yürürlüğe koymalıyız. Maalesef 17 yıldır uygulanamayan bu anlaşmanın bölge içi ticaretin hak ettiği seviyelere ulaşmasını sağlayacak ana enstrüman olduğuna inanıyorum.

MODERN İPEK YOLU

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Bölgemizde ulaşım altyapısının geliştirilmesi ve modern İpek Yolu’nun canlandırılması gayretlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı bu bağlamdaki çabalarımızın en somut tezahürüdür. Ülkemizle bölgemiz arasında doğrudan karayolu bağlantısı kuracak Zengezur Koridoru’nun da önemi aşikardır. Keza Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüp Geçidi, İstanbul Havalimanı, Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu tamamlayıcı projelerimiz arasındadır. Yine doğu-batı bağlantısına katkıda bulunacak, Filyos Limanı, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çandarlı Limanı projelerinde çalışmalarımız sürüyor. İslamabad-Tahran-İstanbul Karayolu’nun işlerlik kazanması ve aynı güzergahtaki demiryolu hattının canlandırılması gayretlerini de memnuniyetle karşılıyoruz. Dolayısıyla teşkilatımızı daha çok sahiplenmemiz, reform sürecini devam ettirmemiz ve güçlü bir bütçeyle etkin kılmamız gerektiğine inanıyorum.”

ZİRVEYE KATILAN LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Birlikte Geleceğe” temalı zirveye katılan ülkelerin liderleriyle işbirliği için atılacak adımları ve bölge sorunlarını konuştu. Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Pakistan Cumhurbaşkanı

Dr. Arif Alvi ile bir araya geldi.

TERÖRLE AYRIMSIZ MÜCADELE

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BÖLGESEL ve uluslararası işbirliğinin terörle mücadelede hayati önem taşıdığını söyleyen Erdoğan, “Bölgesel ve uluslararası iş birliği, terörle mücadelede hayati önemdedir. Mücadelemizi terör örgütleri arasında ayrım yapmaksızın sürdürmeliyiz. Bölgemiz PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ gibi eli kanlı terör örgütlerinden temizlendikçe huzur istikrar ve ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. Terörün her türlüsüne karşı dayanışma içinde hareket etmemiz bu bakımdan çok önemlidir” diye konuştu.

AFGAN GÖÇÜNE ÖNLEM

ERDOĞAN Afganistan’daki duruma ilişkin “Ciddi bir insani ve ekonomik krizle karşı karşıya bulunan Afganistan’da bir an evvel kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi önemlidir. Ülkenin tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacak bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ortak temennimiz ve hedefimizdir. Afganistan’da sağlık, eğitim gibi kritik sektörler dahil temel devlet yapılarının işler halde tutulması yönündeki çabaları destekliyoruz. Tüm bölgemizi etkileyecek bir mülteci krizinin önlenmesi için Afgan ekonomisinin ayağa kaldırılması gerekiyor” dedi.

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YERLİ AŞI İNSANLIĞIN HİZMETİNE

TÜRKİYE’nin 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduğunu söyleyen Erdoğan, “Yerli aşımız TURKOVAC için acil kullanım onayına kısa süre önce başvurduk. İnşallah süreç tamamlanınca aşımızı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sunacağız” dedi.

KKTC ÇAĞRISI

AZERBAYCAN’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin de kapılarını açtığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Azerbaycan’ın bölgede refahın artması için birbiri ardına hayata geçirdiği projeler takdire şayandır. Bu adımlar bölgede normalleşme çabalarını destekleyecektir. Türkiye olarak Azerbaycan’ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Teşkilat olarak da Azerbaycan‘la tam dayanışma içerisinde olmamız büyük önem arz ediyor. Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. Teşkilatımızın gözlemci üyesi olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı tecridin hafifletilmesine yönelik spor, kültür, eğitim turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz.”

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62 BİN 337 ENGELLİ VATANDAŞI ATADIK



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın, İzmir ziyaretinde, “Engelleri Birlikte Aştık İzmir Buluşması”nın görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan, engelli vatandaşların sorunlarını dinledi, onlarla birlikte türkü söyledi. AK Parti iktidarında engelli vatandaşlar için yapılan çalışmaları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“19 yıldır; ‘AK Parti varsa, biz varsak engel yok’ diyerek çalışmalarımızı kararlılıkla, samimiyetle sürdürüyoruz. Engelli insanlarımıza eğitimden istihdama kadar her alanda eşit bireyler olarak toplumda var olabilecekleri imkanları sunmaya çalıştık. Engelli kardeşlerimize yönelik sosyal politikalarımızı yardım değil, hak eksenli bir anlayışla şekillendirdik. 2005 yılında çıkartılan Engelliler Kanunu ile eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar pek çok konuda adımlar attık.

REKOR KIRDIK

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2010 yılındaki anayasa değişikliği ile daha da ileriye giderek engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldık. 2013’te yapılan bir başka düzenleme ile ‘özürlü’, ‘çürük’, ‘sakat’ gibi incitici ibareleri tamamen kaldırdık. 2007 yılında başlattığımız evde bakım yardımı kapsamında destek alan kişi sayısı 2021 yılı itibariyle 535 bin 700’e ulaştı. Her ilde en az bir merkez olacak şekilde Türkiye genelinde 128 engelsiz gündüz yaşam merkezini hizmete sunduk. Kamu bakım ve rehabilitasyon merkezi sayısı 2002 yılında 21’iken, 2021 yılı Ekim ayı itibariyle 104’e çıkartıldı. 2012 yılında dünyada bir ilke imza atarak engelliler için ayrı ve merkezi bir sınava uygulaması getirdik. Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdık.”