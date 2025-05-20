500 milyon dolarlık köle çetesi çökertildi! İş arayanları da Kamboçya'da tuzağa düşürdüler

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Yapay zeka teknolojisini kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yaparak büyük bir vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanırken, yapılan finansal analiz çalışmalarında, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancın Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak suçtan elde edilen gelirin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya platformları üzerinden yayılan sahte yatırım reklamlarıyla vatandaşları hedef alan organize suç yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma yürütüldü.

55 KİŞİ TUTUKLANDI

CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca dolandırıcılık ağını anlatırken, ‘Operasyonda 55 kişi tutuklandı. Vatandaşları yatırım yapma ve yüksek kazanç vaadi ile tuzaklarına düşürüyorlardı. Diğer yolu ise iş arayanlar için Kamboçya, Tayvan gibi ülkelerde iş ilanı verdiklerini ve oralarda tercümanlık yaparak yüksek kazanç vaadi yapıyorlardı. İki farklı dolandırıcılık yöntemi ile 500 milyon dolarlık vurgun yaptılar.’ dedi.

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KAMBOÇYA'DA KÖLE KAMPÜSÜ

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ise operasyonla ilgili şu bilgileri aktardı:

Diğer operasyonlardan ayıran 500 milyon dolarlık devasa vurgun boyutu var. Çin merkezli Kamboçya’da siber köleler oluşturulmuş. Sanal ağlar üzerinden Türkiye’deki vatandaşın 500 milyon dolar parasını Kamboçya’ya oradan da Çin’e götürmüşler. Çete’nin ana yöneticileri Çin. Çinli çete Kamboçya’da siber çete kurmuş. Önce çete üyeleri sanal ağ üzerinden iş ilanı vermiş. Bin 500 dolar maaş, üç öğün Türk usulü yemek, her şeyinizi biz karşılayacağız diyerek tuzağa çekmişler. Türkçeyi akıcı konuşma da kriterler arasında. Kamboçya’da kampüsler, köle kampları var.

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Ünlü isimleri yapay zeka ile konuşturuyorlar şu alana yatırım yapın diyorlar. Yatırım adı altında paralarını alıyorlar. Para profesyonel şekilde Kamboçya’ya sonra da Çin’e kripto ağlar üzerinden yolluyorlar. Kamboçya’da çalışan kim? Yine Türkiye’den kandırdığı siber köle gençler.

AĞLARINA DÜŞÜRDÜKLERİ KURBANLARI PSİKOLOJİK VE DİJİTAL MANİPÜLASYONLA YÖNLENDİRMİŞLER

Bir şebekenin, yüksek kazanç vaadiyle oluşturulan yapay zeka destekli sahte yatırım siteleri aracılığıyla ağlarına düşürdükleri kurbanları psikolojik ve dijital manipülasyonla yönlendirdiği anlaşılırken, çağrı merkezlerini andıran yapılar kurularak kimliklerini gizlemek amacıyla açık hat ve VoIP sistemleri üzerinden mağdurlarla irtibat sağladıkları tespit edildi. İddiaya göre şebeke üyeleri, mağdurları düşük meblağlarla başlanan yatırımların kısa sürede büyük kazançlar sağlayacağı yönünde ikna ederek, kendi hesaplarına para aktarmaya yönlendirdi. Bu yöntemle yalnızca 21 farklı olayda yaklaşık 65 milyon TL dolandırıcılık gerçekleştirildiği belirlendi.

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Paranın izi, paravan şirketler üzerinden Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak kaybettirmeye çalışılmış

Siber polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ayrıca, yapılan finansal analizlerde şüphelilerin sadece bireysel hesaplar değil, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon Amerikan doları tutarındaki yasa dışı kazancı Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktardıkları ve suçtan elde edilen gelirin izini bu yolla kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Yapay zeka teknolojisini kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yaparak büyük bir vurgun yapan söz konusu şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. Ev ve iş yeri adresleri tek tek belirlenen şebeke fertlerini yakalamak için İstanbul merkezli toplam 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 21 bin 100 dolar, 138 bin TL, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 86 mermi, 5 altın bilezik, 7 altın bileklik, 2 altın kolye, 2 altın küpe, 2 altın yüzük, 1 altın kolye ucu, 1 ata altın, 2 tam altın, 14 yarım altın ve 2 çeyrek altında oluşan ziynet eşyası ele geçirildi.