500 milyon doların iadesi bekleniyor

MALVARLIKLARINA EL KOYULDU

Bu nedenle Şeref Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hâkimliği’nce el koyma kararı verildi.

Yine bu kapsamda, Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarının dondurulduğu ve Türkiye’ye iade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.