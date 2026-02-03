×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

500 milyon doların iadesi bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Veysel Şahin#Bahis Baronu#Şeref Yazıcı
500 milyon doların iadesi bekleniyor
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘bahis baronu’ Veysel Şahin’e yönelik yürüttüğü yasadışı bahis ve karapara aklama soruşturması kapsamında, Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli Şeref Yazıcı’nın, yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynattığı, bu platformlara altyapı desteği sunduğu ve bu şekilde haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Haberin Devamı

MALVARLIKLARINA EL KOYULDU

Bu nedenle Şeref Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hâkimliği’nce el koyma kararı verildi.

Yine bu kapsamda, Şeref Yazıcı’ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarının dondurulduğu ve Türkiye’ye iade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Veysel Şahin#Bahis Baronu#Şeref Yazıcı

BAKMADAN GEÇME!