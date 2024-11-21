500 madenci kendilerini madene kapattı

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Akşam vardiyası değişimi için madene gelen diğer işçiler bir önceki vardiyada çalışan işçilerin dışarıya çıkamaması üzerine madene inmedi. İşçilerle iletişime geçtiklerini ve konuyu yakından takip ettiklerini belirten Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, “Özelleştirme kararı gündeme geldiğinden bu yana ilgililerle görüşüyoruz. Çayırhan’da miting düzenledik ancak maalesef bugüne kadar olumlu bir geri dönüş alamadık. Bu nedenle işçi arkadaşlarımız sabah vardiyasında yeraltına inerek kendilerini madene kapattılar. Bizler de yerüstünde onların sesi olacağız” diye konuştu.