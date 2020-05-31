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Hürriyet
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Semih ŞAHİN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

500 lirayla intihardan vazgeçti, 3 bin 150 liralık ceza yedi

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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek inşaat halindeki binanın 9’uncu katında intihar girişiminde bulunan Ogün G. (27), yoldan geçen iş insanının 500 lira vermesiyle aşağı indi. Polis ise Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.

Olay, dün akşam merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. 15 katlı bina inşaatının 9'uncu katına çıkan Ogün G., iskele demirlerinden sarkarak atlayacağını söyledi.

Ogün G.'yi görenler, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Ogün G.'yi indirebilmek için ikna çalışmalarına başladı.

Bu sırada yoldan geçen iş insanı durumu öğrenip, intihar girişiminde bulunan Ogün G.'ye 500 lira vereceğini söyledi. Paranın yukarı gönderilmesinin ardından Ogün G., inşaattan indi. Polis ekipleri, Ogün G.'ye kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 liralık ceza kesti.

500 lirayla intihardan vazgeçti, 3 bin 150 liralık ceza yedi

 

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