×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

500 liralık şofben parası cinayeti | Yaşlı adamı öldüren çiftin evi yandı

Güncelleme Tarihi:

#Şofben#Cinayet#Adana
500 liralık şofben parası cinayeti | Yaşlı adamı öldüren çiftin evi yandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2025 11:25

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parası nedeniyle çıkan tartışmada, kiracıları Hüseyin Başak’ı (70) döverek öldüren öğretmen Yener Rüzgar (42) ile eşi Nurhan Rüzgar'a (38) ait ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış neden araştırılıyor.

Haberin Devamı

Olay, 29 Ağustos'ta ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda meydana geldi. Yener Rüzgar, 4 yıldır evinde kiracı olan Hüseyin Başak’tan bozulan şofben için 500 TL para istedi. Başak, şofbeni kullanmadığını belirterek parayı vermeyi reddedince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Yener Rüzgar ile eşi Nurhan Rüzgar sopa ve demir levyeyle Hüseyin Başak’ı dövüp kaçtı. Başak, aldığı darbeler nedeniyle yere yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Başak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Rüzgar çiftini yakalayarak gözaltına alındı.

500 liralık şofben parası cinayeti | Yaşlı adamı öldüren çiftin evi yandı

Haberin Devamı

Hüseyin Başak’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çift, tutuklandı.

500 liralık şofben parası cinayeti | Yaşlı adamı öldüren çiftin evi yandı

Bu arada, Yener ve Nurhan Rüzgar çiftine ait aynı yayladaki evlerinde dün gece yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şofben#Cinayet#Adana

BAKMADAN GEÇME!