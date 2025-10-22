500 lira cinayetinde ilk duruşma: "Kuru sıkı sanıyordum!" diyerek kendini savundu

Haberin Devamı

İstanbul Küçükçemece'de iki grup arasında 500 liralık borç nedeniyle çıkan tartışmada hayatını kaybeden Salim Attal'ın davasında ilk duruşma Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

SİLAHLA YARALANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 18 Kasım 2024'te Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Salim Attal (14) ağabeyi Ahmet Attal ve S.K. (17), bir parka giderek M.G., N.T., U.D., Y.T.A., Ö.A. ve G.Y. ile buluştu. Bu sırada iddiaya göre M.G., ile Salim Attal arasında 500 liralık bir borç nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken iddiaya göre diğer gruptan biri yanında bulunan silahla ateş açtı. Olayda Salim Attal ve arkadaşı S.K silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Salim Attal hayatını kaybederken arkadaşı S.K. ayağından yaralandı.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, küfür üzerine sinirlenen Salim Attal'ın M.G.'ye yumruk ve tokat attığı, bu sırada ağabey Ahmet Attal'ın karşı tarafın ceplerine ellerini soktuğunu fark edip yanlarına gittiği, ceplerinde 3 bıçak bulduğu belirtildi.

Olayın devamında Ahmet Attal'ın karşı tarafla konuştuğu sırada Ö.A.'nın 'Sen kimsin' diyerek bıçak çektiği, Ahmet'in bıçağı elinden alıp karşısındaki kişiye yumruk attığı, Ö.A.'nın kaçarken küfrettiği iddia edildi. Yaşanan kavga sırasında G.Y.'nin silahla S.K., A.Y. ve Salim Attal'ın bulunduğu yöne ateş ettiği, kurşunlardan birinin Salim Attal'a isabet ettiği belirtildi.

SİLAHIN GERÇEK SİLAH OLDUĞUNU BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sanık G.Y. ifadesinde, kavga sırasında yerde bulduğu silahı alarak havaya ateş ettiğini ancak diğer çocukların üzerine gelmesiyle heyecanla etrafa doğru ateş ettiğini, silahın gerçek silah olduğunu bilmediğini kurusıkı sandığını, daha sonra silahın Ö.A.'ya ait olduğunu öğrendiğini ve Ö.A. ile Kanarya Mezarlığı'na silahı gömdüklerini belirtti.

Haberin Devamı

24 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olayla ilgili 18 yaşından küçük olan sanık G.Y. hakkında 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla, sanık Ö.A. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Salim Attal cinayetiyle ilgili ilk duruşma Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi sıfatıyla Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yaşları 18'den küçük olan 2 sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık savunmalarının ardından mahkeme heyeti iki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Şubat 2026 tarihine erteledi.