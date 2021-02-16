500 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB 2021 öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı

MEB 500 öğretmen atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yapılan açıklamaya göre, atama tercih sonuçları erişime açıldı. Engelli öğretmen alımı için 1 ila 8 Şubat tarihleri aralığında başvuruları yapan adaylar 16 Şubat tarihinden itibaren sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Atama sonuçları "http://personel.meb.gov.tr/" ekranından sorgulanabilecek.

ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 500 engelli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı.

MEB'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre, engelli öğretmen adayları, atama sonuçlarını "http://personel.meb.gov.tr/" adresinden e-Devlet kullanıcı hesapları ile öğrenebilecek.

ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Atamaların Duyurulması, Tebligat ve Göreve Başlama

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.

3. Ataması yapılanlara il millî eğitim müdürlüklerince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılacaktır.

4. Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında:

4.1. Aday tarafından ön başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas

belgelerin aslı, (Not: İl millî eğitim müdürlükleri adayın Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

4.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

4.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

4.4. Elektronik Ön Başvuru Formu,

4.5. Ön başvuru esnasında pedagojik formasyon belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden pedagojik formasyon belgesi,

4.6. Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu,

4.7. Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

4.8. Güncel tarihli adlî sicil kaydını gösterir belge, istenecektir.

5. Ataması yapılanlar, kararnamelerin sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine gönderilmesinden sonra bu bölümün “4.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikteatandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvuracaklardır.

6. İl millî eğitim müdürlükleri belgeleri inceleyecek ve istenilen belgeleri tam olarak ibraz edenlerin görev yerlerini norm kadro ihtiyaçları dahilinde belirleyerek görevlerine başlamalarını sağlayacaktır.

7. Elektronik Ön Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgelerin incelemesi sonrasında göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

8. Sabıka sorgulama belgesinde “Adlî sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden alınan sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.