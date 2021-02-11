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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 08:21 | Son Güncelleme:

500 bin TL'lik lüks otomobili galeriden çalıp kaçtılar!

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500 bin TL'lik lüks otomobili galeriden çalıp kaçtılar!
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Bursa'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce oto galeriden lüks otomobil çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir galerinin alarmının çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, galerinin camları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildiğini tespit etti.

500 bin TLlik lüks otomobili galeriden çalıp kaçtılar

İş yeri sahibiyle görüşen ekipler, şahısların yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobili çaldıklarını belirledi.

Ekipler, çalınan aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

 

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