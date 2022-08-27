Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

500 bin TL'lik kasayı böyle çaldılar!

Güncelleme Tarihi:

#Kasa#Hırsızlık#Güngören
500 bin TLlik kasayı böyle çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 11:03

Güngören'de bir işyerine girerek, para dolu kasayı çalan 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Haberin Devamı

Güngören'de bir diş laboratuvarında 15 Haziran'da meydana gelen olayda işyerine giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak çaldı. Sabah işyerini açan çalışanlar çelik kasanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdiler. Kasanın içinde yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi. 

500 bin TLlik kasayı böyle çaldılar



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, işyerine gelen 4 hırsızın güvenlik kameralarınca görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde hırsızların kasayı karton kutuya koyarak binadan çıkardıkları görüldü. Polis  şüphelilerin önce eşkallerini ardından yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirledi. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheliler Davut A.(29), İbrahim A.(30), İslam H.K.(19 ve Aytuğ A.D.(21) gözaltına alındı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerden Davut A'nın daha önceden 27, İbrahim A.'nın 56 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasa#Hırsızlık#Güngören

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı

BAKMADAN GEÇME!

34 yıllık cinayette son perde Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

34 yıllık cinayette son perde! Polisi katile götüren yazdığı mektuplar oldu

#Anna Kane
Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı