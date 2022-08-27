500 bin TL'lik kasayı böyle çaldılar!

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Güngören'de bir diş laboratuvarında 15 Haziran'da meydana gelen olayda işyerine giren hırsızlar, içerde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak çaldı. Sabah işyerini açan çalışanlar çelik kasanın yerinde olmadığını görünce polise haber verdiler. Kasanın içinde yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtildi.