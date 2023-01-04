500 bin sözleşmeli personele kadro şöleni

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GÖREVDE YÜKSELME

“Farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik. Artık bu personellerimiz de diğer kadrolu personel gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlararası yer değişikliği hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

AYNI ÇATI ALTINDA

Yurtdışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek. İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumuyla, yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumu ortadan kalkacak. Yani aynı çatı altında beraber görev yaptıkları kadrolu meslektaşları hangi hak ve imkânlardan istifade ediyorsa sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

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HASSASİYET GÖSTERİN

Sözleşmeli personelimizin bundan sonra çok daha büyük şevkle vazifelerine sarılacaklarına inanıyorum. Hangi makamda olursak olalım vazifemiz vatandaşlarımıza aşkla, samimiyetle, fedakârca hizmet etmektir. Kamu görevlilerimizin de mevzuat çerçevesinde mesuliyetlerini yerine getirirken meseleye bu zaviyeden bakmaları önemlidir. Bilhassa vatandaşlarımızla doğrudan muhatap olan hizmet birimlerimizin bu noktada daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyorum. Kamu personelimizin de yanında olmaya, sıkıntılarını çözmek suretiyle bu süreci devam ettirmeye gayret göstereceğiz.





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Sendikacılık salt ücret pazarlığı yapmak değildir. Sendikaların ilk ve asli görevi emekçinin hakkını ve hukukunu savunmaktır. Milletinin değerlerine yabancı bir sendikal hareketten işçiye de ekonomiye de hiçbir hayır gelmez. Bunlar kimi zaman bilinçli kimi zaman bilinçsiz şekilde siyaseti ve toplumu dizayn etmenin aracı olarak kullanılmışlardır. Bu ülkede sendikacılık adı altında toplum kesimlerimiz altında kavganın, gerilimin, kutuplaşmanın körüklendiğini gördük. Bu ülkede kimi sendikaların vesayete uygun ortam hazırlamak için piyon olarak kullanıldığını hatta el altından desteklendiğini gördük. Bu ülkede ideolojik bağnazlıkla hareket eden sendikaların demokrasiyi korumak yerine beşli çete olarak darbecilere alkış tuttuğunu gördük.

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TEKRAR GÖREV BAŞINA

Yaşadığımız gelişmeler ideolojik sendikacılığın ülkemize hiçbir katkısının olamayacağını göstermiştir. Seçimler öncesinde ‘Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz’ deniliyordu. Kapının önüne konan işçilerimizi gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenlemeyle görevlerinin başına dönecekler.

HİÇ KİMSEYİ DIŞLAMADIK

Hiç kimseyi ötekileştirmedik, dışlamadık. Kimsenin inancına, hayat tarzını, kılık kıyafetine müdahale etmedik. Bize oy versin vermesin tüm vatandaşlarımızın hakkına hukukuna riayet ettik.”

ÖDEYECEKSİN DİYEN BENİM

Erdoğan geçmişte ödenen tasarrufu teşvik fonuyla ilgili de şöyle konuştu: “Tasarrufu teşvik hesaplarında toplanan 17.1 milyar lira tutarında kaynağı, ki güncel değeriyle 260 milyar lira olarak çalışanlarımıza biz ödedik. Ne dedik ‘Devlet vatandaşına borçlu olamaz.’ Hani şu anda altılı masada olanlar var ya onlar bu süreci gayet iyi bilirler.

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TALİMATI BEN VERDİM

Orada içlerinde bir tanesi var, hele hele ona, ‘Hemen devlet olarak bunu ödeyeceksin’ diyen benim. Bu talimatı veren benim. Kamu görevlilerimizi enflasyon karşısında asla ezdirmeyeceğiz. Bugün de birileri polisinden savcısına öğretmeninden hâkimine kaymakamından valisine kadar bütün kamu görevlilerini tehdit ederken, biz sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Muhalefetin çapsızlığı karşısında rehavete ve umutsuzluğa kapılmadan gece gündüz demeden koşturuyoruz.”

6’LI MASA DENİLEN 6 BENZEMEZ

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, başlangıcını 2023 senesinin oluşturduğu uzun ve kutlu bir yolculuğu ifade ediyor. Birileri görmek ve kabullenmek istemese de Türkiye Yüzyılı’nın şafağı sökmüş güneşi doğmaya başlamıştır” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz asrın, ülkemizin yüzyılı olmasını kimse engelleyemeyecektir. Ne yularını emperyalistlerin tuttuğu terör örgütlerinin tehditleri ne siyaset mühendisliği ürünü kırık dökük masaların ayak oyunları Türkiye Yüzyılı menziline varmamıza mani olamayacaktır. Önümüzdeki 4-5 aylık kritik süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yıkım ittifakının hangi niyetleri taşıdıklarını, kime yaranmaya çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Kendi siyasi ömürlerini uzatma dışında hiçbir gayesi olmayan bu paravan yapıdan ülkeye yarar gelmeyeceği açıktır. 2023 seçimleri Türk siyaset sahnesinin altılı masa denilen altı benzemezin artık kabak tadı veren kavgalarından, entrikalarından, Bizans oyunlarından tamamen kurtuluşumuzun miladı olacaktır.