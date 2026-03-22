500 bin liralık altın ve para çaldı, gizlendiği dolapta yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 23:24

Adana'da bir eve girerek yaklaşık 500 bin TL değerinde altın ve nakit para çalan, hırsızlıktan da 83 suç kaydı bulunan şüpheli Y.U. (34), Osmaniye’de saklandığı evde dolapta gizlenirken yakalandı.

19 Mart’ta Adana'da bir evden 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 altın yüzük ile 100 bin TL çalınasının ardından başlatılan soruşturmada şüphelinin Y.U. isimli kadın olduğu tespit edildi. Şüphelinin Osmaniye'de saklandığını belirleyen ekipler, harekete geçti. Polisin operasyonunda, hırsızlıktan 83 suç kaydı bulunan şüpheli, saklandığı evdeki dolapta gizlenirken yakalandı. Şüpheli, gözaltına alındığı sırada kendisini yakalayan polislere “Hah ne oldu? Maşallah. Terörist mi yakaladınız?ö diye bağırdı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Y.U., tutuklandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
