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50 yıllık evlilikte feci son! Çocukları gözyaşlarına boğuldu

#Denizli#Cinayet#Av Tüfeği

Denizli’de 74 yaşındaki bir kişi, yarım asırlık eşini av tüfeğiyle vurdu. Kocanın arayıp yardım istediği oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki Cafer G., mutfaktan çıkan eşi Safiye G.'yi (69) henüz belirlenemeyen nedenden dolayı göğüs kısmından elinde bulunan ev tüfeğiyle vurdu. Kanlar içinde kalan Safiye G. yere yığılırken, Cafer G. ise durumu oğlu Ferhat G.'ye söyledi. Haberi alan oğul 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

50 yıllık evlilikte feci son Çocukları gözyaşlarına boğuldu

Polis ekipleri ayakta durmakta zorluk çeken Cafer G.'yi gözaltına aldı. Durumu öğrenen yaşlı çiftin kızı ve oğulları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamazken, savcının incelemeleri ardından Safiye G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Denizli#Cinayet#Av Tüfeği

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