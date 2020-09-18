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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

50 yıllık çift 2 gün arayla yaşamlarını yitirdi

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50 yıllık çift 2 gün arayla yaşamlarını yitirdi
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 50 yıllık evli olan Nazlı-Hasan Tilki çifti, 48 saat arayla yaşamlarını yitirdi.

Fevzipaşa Mahallesi’nde yaşayan 6 çocuk annesi 76 yaşındaki Nazlı Tilki, geçen salı günü, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede vefat etti. Nazlı Tilki, mahalle mezarlığına defnedilirken, 50 yıllık eşini kaybetmenin acına dayanamayan 79 yaşındaki Hasan Tilki de dün evinde fenalaştı. Hemen hastanede götürülen kalp hastası Hasan Tilki, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adam, 2 gün önce kaybettiği eşinin yanına defnedildi.

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