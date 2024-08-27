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50 yıllık binanın tabanı çöktü... 4. kattaki genç kız alt kata düştü

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#İstanbul#Fatih#Bina
50 yıllık binanın tabanı çöktü... 4. kattaki genç kız alt kata düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 22:17

İstanbul Fatih'te yaklaşık 50 yıl önce yapılan 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı çöktü. 4'üncü katta bulunan Eda Maden 3'üncü kata düştü. Hafif yaralanan Maden hastaneye kaldırılırken, bina tahliye edildi.

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Olay, saat 20.40 sıralarında Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'ta meydana geldi.

Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın 4'üncü katının tabanı büyük bir gürültüyle alt kata çöktü. Olay sırasında dairede olan Eda Maden'de 3'üncü kata düşerek yaralandı.

4 KATLI BİNA VE BİTİŞİĞİNDEKİ 2 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Maden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişiğindeki 2 bina tahliye edildi.

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#İstanbul#Fatih#Bina

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