50 yıl sonra lisede buluştular

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Galatasaray Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen törende ve sonrasında yapılan geleneksel pilav etkinliğinde eski mezunlar yeniden lisede bir araya geldi. 1974 döneminden 104, 1999 döneminden ise 161 mezuna berat verildi. Özhan Canaydın Spor Ödülleri’nin de sahibini bulduğu özel etkinlikte Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek yer aldı. Törende ayrıca 50’nci ve 25’inci yıl mezunlarının temsilcileri konuşma yaptı.

YKS BİRİNCİLERİ ÇIKARDIK

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak öğrencilerinin sergiledikleri başarıları; “İyi ki okulumuzdan yolunuz geçmiş. Çocuklarımıza layık eğitim ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bunun karşılığını, geçen sene üniversite sınavında misliyle verdiler. Eşit ağırlık kategorisinde Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü okulumuzdan çıktı. Yabancı dilde Türkiye birincisi olan ve sayısal alanda ilk 2 bine girmiş birçok öğrencimiz de başarıyla okulumuzdan mezun oldu ve bizleri gururlandırdı” sözleriyle ifade etti.

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7 BİN 700 ÖĞRENCİYE BURS

Galatasaray Eğitim Vakfı İkinci Başkanı Prof. Dr. Köksal Bayraktar da şöyle konuştu: “2023-2024 eğitim öğretim yılında okulun fiziki koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yaptık. Öğretmen ihtiyacını karşılamak ve öğretmenlerin daha iyi koşullar altında çalışmalarına katkı sunmak adına ‘eğitim destek fonu’ kuruldu. Bu yıl içinde vakfımıza 58 milyon TL bağış geldi. Bunun 51 milyon TL’si lise için harcandı. 6 milyon 200 bin TL üniversite, 2 milyona yakın tutar da ilkokula ayrıldı. Bu bağışlar içinde 229 öğrenciye toplam 6 milyon TL, 203 öğrenciye de 11 milyon TL burs verildi. Vakfımız 41 yıl içinde 7 bin 700 öğrenciye tam 9 milyon 600 bin dolar eğitim desteği sağladı.”