50 yıl sonra geldikleri köylerinde ayin yaptılar... | 'Hükümete ve ülke insanına teşekkür ediyoruz'

Silopi ilçesinde, yaklaşık 50 yıl önce çeşitli nedenlerle göç eden Keldaniler, Cudi Dağı eteklerinde bulunan Kösreli köyünde bir araya geldi. Yurt içi ve yurt dışından gelen 150 kişilik ekip, 10 gün sürecek Şırnak ve Mardin ziyaretleri kapsamında köyü gezip kilisede ayin düzenledi. Kilisede yükselen çan sesleri eşliğinde yakılan mumlarla yapılan dualar sırasında duygusal anlar yaşandı. Ayinin ardından grup, köy mezarlığında dua etti.

‘GÖZLERİNDE VATAN HASRETİ VAR’

Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Başpiskoposu Sabri Anar, yöre halkının da kendilerini iyi karşıladığını ifade ederek, “Yurt dışından ve yurt içinden gelen büyük bir kafile buraya gelmiştir. Hedefimiz tekrar buradan giden, burayı terk eden halkı tekrar bu yöreyle barıştırmak, geçmişiyle tekrar barıştırmak ve bu yörenin güvenli olduğunu onlara bildirmek. Çok mutluyuz. Aynı zamanda bizim buradaki hükümetten ve yöre halkından gördüğümüz teveccüh ve destek bizi çok mutlu ediyor. Bu üçüncü seferdir bu tip ziyareti gerçekleştiriyoruz ve her seferinde bir mutluluk hissediyoruz. Tabi şimdi baksak bu bizde olan kafilenin gözlerinde hepsinde bir vatan hasreti var, toprak hasreti var. Tarih, geçmiş hasreti var” dedi.

‘BU MEMLEKETİ SEVİYORUZ’

1983 yılında 15 yaşında köyden ayrılıp Fransa’ya yerleşen Reşit Duman, “Buranın hükümetine, buranın insanlarına bize gösterilen saygıdan dolayı hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah bu atamızdaki bağlar hiçbir zaman kopmayacak. Biz bu memleketi seviyoruz. Bu memleketin insanlarını da seviyoruz. Her zamanda saygı duymuşuz. Daha dedelerimiz, babalarımız döneminde bu devlete hizmet vermişlerdir.

Bu devletin askerliğini yapmışlardır. Bizim için bu devlet her zaman bizim devletimizdir. Ne kadar dışarıda yaşasak bile biz gene kendimizi bu devletin vatandaşı hissediyoruz” diye konuştu.

1975'te köyünü terk eden Metin Anar (60) ise “O kadar seneden sonra ilk defa gördüğümde ağladım diyebilirim. Biz de çocukluğumuzun hayali ile dolu bazı yerleri tanıdık. Bazılarını da tanıyamadık” dedi.

Hanne Duman da 1984'te Fransa'ya yerleştiğini belirterek, “Bugün bir grupla kiliseye beraber geldik. Ayin yaptık burada. Sevdik buraları. Bir daha gelmişiz ama böyle grupla geldiğimiz için daha güzel. Buradaki insanları seviyoruz. Hepsi iyiler. Hepsi bize çok saygı gösteriyorlar. Onun için de biz devamlı gidip gelmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

