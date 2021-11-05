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50 yıl sonra Cudi’deler

#Ceylan#Cudi Dağı#Gazella Marica
50 yıl sonra Cudi’deler

Şanlıurfa’dan getirilerek Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerine bırakılan ‘Gazella Marica’ adlı ceylanların bölgeye tamamen adapte oldukları ve yavrulayarak sayılarının giderek arttığı tespit edildi. Cudi Dağı eteklerinde ceylan en son 50 yıl önce görülmüştü.

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Cudi Dağı etekleri, nesli tehlike altında olan ‘Gazella Marica’ adlı ceylan türünün doğal yaşam alanlarından biri. Ancak birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan bu bölgede, ceylan en son 50 yıl önce görüldü. Bölgeye ceylanların tekrar kazandırılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçeleri arasında kalan 6 bin hektarlık alanı ‘Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Sahası’ olarak belirledi. Eylül 2020’de ve Ekim 2021’de Şanlıurfa Kızılkuyu Ceylan Üretme İstasyonu’ndan getirilen 90 Gazella Marica ceylanı Cudi Dağı eteklerine bırakıldı.

SAYILARI ÇOĞALDI

Aradan geçen kısa zamanda Cudi Dağı eteklerine bırakılan ceylanların bölgenin arazi koşullarına adapte oldukları ve yavrulayarak sayılarının 105’e çıktığı tespit edildi. Ceylanların yeni yaşam alanlarına sorunsuz bir şekilde uyum sağladığını söyleyen DKMP Şanlıurfa 3. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Gürkaynak, “Cudi Dağı Ceylan Yerleştirme Sahası’na geçen sene ve bu sene yerleştirdiğimiz ceylanların yaptığımız gözlemler sonucunda bölgeye adapte olduğunu görüyoruz. İlk yavrularımız bu sene mayıs ayı içinde dünyaya geldiler. Bu bizim açımızdan oldukça sevindirici bir gelişme. Çünkü ceylanlar çok hassas hayvanlar olduğundan, kendilerini güvende hissetmedikleri yerde üremiyorlar. Bu sayede ceylanlarımızın da bu sahayı yaşam ortamları gibi benimsediklerini görmüş olduk” dedi. Ceylanların bırakıldığı bölgenin ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ olarak ilan edilmesi için teklifte bulunacaklarını söyledi.

50 yıl sonra Cudi’deler
Mehmet Gürkaynak ve Orhan Kalay

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SÜREKLİ TAKİP EDİLİYOR

Bölge halkının da Cudi Dağı eteklerine bırakılan ceylanları sahiplendiğini söyleyen DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay ise, “yaralanan veya zarar gören ceylanları ilk etapta ilimizdeki Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde, daha ağır olan vakaları ise Şanlıurfa Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edip tekrar aldığımız ortama bırakıyoruz” dedi. Ceylanların GPS, drone ve fotokapan gibi araçlarla takip edildiğini söyleyen Kalay sözlerine şöyle devam etti: “Cudi Dağı eteklerine ceylanların tekrar kazandırılması projesine Şırnak valimiz sayın Ali Hamza Pehlivan’ın çok büyük destekleri oldu. İl müdürlüğümüz, av koruma ve kontrol ekibimiz ve jandarma birimleri ceylanları ve diğer yaban hayvanlarının durumunu takip ediyor. Bu takip sırasında arazide yaralı veya bitkin vaziyette görülen yaban hayvanlarımızı tedavi ettikten sonra doğaya bırakıyoruz.”

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#Ceylan#Cudi Dağı#Gazella Marica

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