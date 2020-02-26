MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
GeriGündem 50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
50 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Abone Olgoogle-news

MERSİN'de hakkında 50 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 5 ayrı dosyadan 50 yıl hapis cezası bulunan G.G.'yi İhsaniye Mahallesi Özel Su Hastanesi önünde yakaladı. Gözaltına alınan G.G., sevk edildiği savcılık tarafından tutuklanarak Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle