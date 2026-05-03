50 yıl hapis cezası var... Firari hükümlü saklandığı gardıropta yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 13:54

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde gardırop içinde yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada M.G.’nin (27) izine ulaştı. Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, evin çevresinde önlem aldı. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, yaptığı aramada M.G.’yi gardırop içerisinde saklanırken yakaladı.

11 AYRI DOSYADAN TOPLAM 50 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS

Şüphelinin 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından 11 ayrı dosyadan toplam 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Evde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu hap, 2 maksat dışı bıçak ve 1 teleskopik cop ele geçirildi. Gözaltına alınan firari hükümlü M.G., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
