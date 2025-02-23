50 üniversiteye daha yapay zekâ

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yazılım ve yapay zekâ alanında 20 üniversitede 70’i aşkın yeni önlisans ve lisans programı açtı. Bu programlar tam doluluk oranı ile hizmet vermeye başladı. YÖK, bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zekâ tabanlı programlar açacak. Böylece dijital ve yapay zekâ tabanlı program açan üniversite sayısı 70’e çıkacak.



Öte yandan bu yıl açılan ve ilk kez öğrenci alan İTÜ Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü, YKS başarı sıralamasında ilk 2 binden öğrenci aldı. Siber güvenlik alanına ilişkin, İTÜ’deki Siber Güvenlik Mühendisliği programının yanı sıra Ankara, Ege, Gebze Teknik Üniversitesi ve İTÜ’de ‘Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü’ önlisans programları, İstanbul Ticaret Üniversitesinde de ‘Siber Güvenlik’ önlisans programı bulunuyor. Bu bölümler de yüksek sıralama ile öğrenci kabul ediyor. İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, Siber Güvenlik Mühendisliği bölümünün gelecek yıllarda giriş sıralamasının daha da artacağını söyledi. m Eğitim Servisi