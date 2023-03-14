50 milyon TL'lik kripto para dolandırıcılığına 42 gözaltı

Haberin Devamı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli Adana, Aksaray, Ağrı, Aydın, Ankara, Antalya, Bursa, Isparta, İstanbul, Hakkari, Kırklareli, Kocaeli, Mersin, Muğla, Niğde ve Samsun’da, sahte internet sitesi üzerinden vatandaşların kripto paralarını ele geçiren kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 64 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ünlü kripto varlık borsalarının sitelerine benzer sahte internet siteleri açtıkları ve internet arama motorlarında en üst sıraya çıkardıkları, çeşitli sosyal medya hesapları ve internette ünlü borsaların isimlerini kullanıp ödül dağıtıldığı şeklinde reklam vererek, açtıkları internet sitelerine yönlendirdikleri saptandı.

Haberin Devamı

Şüphelilerin, sahte siteye giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifrelerini yazan kişilerin bilgilerini ele geçirdikleri, daha sonra vatandaşlara telefonla ulaşarak GSM onayı aldıkları ve bu yolla birçok kişinin kripto paralarını kendi yurt dışı hesaplarına gönderdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, bu yöntemle toplam 50 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Dolandırıcılık şebekesinin elebaşı olduğu ve yurt dışında yaşadığı tespit edilen Ukrayna uyruklu R.P.'nin, elde ettiği haksız kazançla lüks bir hayat yaşadığı ve sık sık kumar oynadığı belirlendi.

KENDİLERİNİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ GİBİ TANITMIŞLAR

Mağdurlardan M.A.A. polise verdiği ifadede, "05 Şubat 2022 tarihinde bir sosyal medya uygulamasında, kripto varlık borsasındaki hesaba giriş yapana hediye kripto para verileceğine dair reklam paylaşımı gördüm. Linke tıklayıp açılan sayfaya kendime ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girdim. Akabinde cep telefonumdan arandım ve kendisini varlık borsasının müşteri temsilcisi gibi tanıtan kişi 'Hesabınızda şüpheli işlemler var' diyerek e-posta adresime gelen onay kodunu istedi. Gelen bu kodu paylaştıktan sonra bana ait hesaptan 370 bin TL değerindeki kripto para varlığımın rızam dışında başka bir hesaba transfer edildiği bildirildi" dedi.

Haberin Devamı

Bir başka mağdur M.G. ise ifadesinde aynı yöntemle 200 bin TL'lik kripto parasının çalındığını, M.Ö. de toplamda 70 bin TL'lik mağduriyet yaşadığını söyledi.