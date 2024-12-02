50 milyon lira değerinde kaçak oyun seti ele geçirildi

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen oyun setlerinin piyasaya sürüleceği yönünde bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, oyun setlerinin taşındığı TIR’ın izine rastladı.

Ekipler bir süre takip ettiği TIR'ı Eyüpsultan'da durdurdu . TIR'da yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 3 bin 500 adet oyun konsolu, kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi.

1 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)