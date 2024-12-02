×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

50 milyon lira değerinde kaçak oyun seti ele geçirildi

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Polis#Oyuncak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:59

İstanbul’da yurda yasa dışı yollarla sokulan yaklaşık 50 milyon lira değerinde 3 bin 500 adet oyun konsolu ve seti ele geçirildi.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak olarak getirilen oyun setlerinin piyasaya sürüleceği yönünde bilgi aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, oyun setlerinin taşındığı TIR’ın izine rastladı.

Ekipler bir süre takip ettiği TIR'ı Eyüpsultan'da durdurdu . TIR'da yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 3 bin 500 adet oyun konsolu, kolu ve direksiyon setleri ele geçirildi.

1 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Polis#Oyuncak

BAKMADAN GEÇME!