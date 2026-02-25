×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

50 liraya satıldığını duyan koştu: 'Şu an fiyat ucuz diye alıyorlar'

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Hamsi#Hamsi Fiyatları
50 liraya satıldığını duyan koştu: Şu an fiyat ucuz diye alıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2026 11:22

Eskişehir'de hamsi fiyatının 50 TL'ye düşmesinin ardından tezgahların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte balıkçı esnafının işleri azalmıştı. Birçok vatandaş iftar sofraları için balığı tercih etmezken, esnaf bu duruma çözüm olması amacıyla indirime gitti.

Haberin Devamı

Eskişehir'deki birçok balıkçı, hamsinin kilo fiyatını 50 TL'ye kadar düşürdü. Fiyatların inmesinin ardından vatandaşlar, balıkçı tezgahlarının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ucuza balık almak isteyen müşteriler, yoğunluk sebebiyle dakikalarca sıra beklemek zorunda kaldı.

50 liraya satıldığını duyan koştu: Şu an fiyat ucuz diye alıyorlar
"SATIŞLAR MÜKEMMEL, ŞU AN FİYAT UCUZ DİYE ALIYORLAR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Denizde bir bolluk var ama Ramazan dolayısıyla pek tüketim yok. Restoranlar kapalı, o yüzden satışlar düşüktü. Diğer balıkçılarla anlaştık, 4 gündür bir kampanya yapılıyor.

Gözden KaçmasınKentte ilk kez yapıldı: 3 bin tane çıkarıldı Son derece çarpıcıydıKentte ilk kez yapıldı: 3 bin tane çıkarıldı! 'Son derece çarpıcıydı'Haberi görüntüle

50 liraya satıldığını duyan koştu: Şu an fiyat ucuz diye alıyorlar

Haberin Devamı

Denizde kasası 400-500 lira olan hamsiyi 50 TL'ye maliyetine satıyoruz. 'Ramazan ayında balık tüketilmiyor' diyoruz ama bu kadar balık nereye gidiyor bilmiyorum. Günlük 100 kasa desek, biz 1 buçuk ton balık satıyoruz. Yani satışlar mükemmel, sezonda böyle satış görmedik. Şu an fiyat ucuz diye alıyorlar. Herhalde şoklayıp buzluğa atıyorlar" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Hamsi#Hamsi Fiyatları

BAKMADAN GEÇME!