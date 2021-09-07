50 liralık halı izdihamı

Türkiye genelinde şubeleri bulunan bir markanın İstanbul Avcılar’daki iki mağazasında, halı ve kilim kampanyası düzenlendi. Büyüklüklerine göre 50-150 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak kilim, yolluk ve halılar için dün erken saatten itibaren kalabalık oluştu. Büyük bölümü halı olan yaklaşık bin ürünü taşıyan kamyonetlerin Mustafa Kemal Paşa ve Merkez mahallelerindeki mağazalara yaklaşması ile izdiham oluştu.

Halı ve kilimler mağazalara götürülmeden adeta birbirlerini ezenler tarafından kapışıldı. Halı rulolarını dağıtmaya çalışan görevliler sık sık “Lütfen sakin olun. Birbirinize zarar vermeyin” diye uyarı yaptı.

1 SAATTE TÜKENDİ

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki 1000 halı ve kilim 50 dakikada, Merkez Mahallesi’ndeki mağazada ise 750 ürün yaklaşık 40 dakikada kapışıldı. Mağaza müdürü Muhammet Murat As, büyük talep olduğunu yeni bir kampanya düzenleyebileceklerini söyledi.

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