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50 kişinin öldüğü bina hakkında dehşete düşüren iddia! 'Spor salonu için kolonu kestiler'

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#Deprem#Gaziantep#Kolon
50 kişinin öldüğü bina hakkında dehşete düşüren iddia Spor salonu için kolonu kestiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 11:32

Kahramanmaraş merkezli ilk depremde yıkılan ve 50 kişiye mezar olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki bir banın kolonlarının kesildiği iddia edildi. Yıkılan binada 5 yakınını kaybeden Ahmet Yitmez isimli vatandaş, kolonların bina altında faaliyet gösteren spor salonu tarafından kesildiğini öne sürdü.

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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7’lik deprem Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de ciddi yıkıma yol açtı. Deprem nedeniyle ilçede yüzlerce bina yerle bir olurken, depremin şiddetine dayanamayarak yıkılan bazı binalarla ilgili şok iddialar ortaya atıldı.

50 kişinin öldüğü bina hakkında dehşete düşüren iddia Spor salonu için kolonu kestiler

"BENİM 5 CANIM GİTTİ, POLİS, ASKER ÖĞRETMENLER ÖLDÜ, SORUMLULARI BULUNSUN"

Nurdağı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Gaziler Caddesi üzerinde yer alan 7 katlı İsmet Coşkun Apartmanı’nın kesilen kolonlar nedeniyle yıkıldığını ve yakınlarını kaybettiğini söyleyen Ahmet Yitmez isimli vatandaş, “Bu binada yaşayan 73 kişiden 50'si hayatını kaybetti.

50 kişinin öldüğü bina hakkında dehşete düşüren iddia Spor salonu için kolonu kestiler

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Benim ailem de ikinci katta yaşıyordu. Kayınbabam, baldızım ve 3 çocuğu burada hayatını kaybetti. Bu bina ile ilgili 2 kolonun kesildiği bize söylendi. Bina sahiplerine sorduk bu iddiayı ama yok dediler. Binanın altında spor salonu varmış ve bu salon için kolon kesilmiş.

50 kişinin öldüğü bina hakkında dehşete düşüren iddia Spor salonu için kolonu kestiler

En kısa zamanda bu işin soruşturulmasını ve varsa sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Benim burada 5 tane canım gitti. Bu binada ölenler arasında polis, asker, öğretmen, işçi, yani her kesimden vatandaşımız vardı. Bu işin peşini bırakmasınlar, üstünü kapatmasınlar” diye konuştu.

50 kişinin öldüğü bina hakkında dehşete düşüren iddia Spor salonu için kolonu kestiler

Öte yandan, söz konusu binada kolon kesildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

50 kişinin öldüğü bina hakkında dehşete düşüren iddia Spor salonu için kolonu kestiler

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