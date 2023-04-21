50 kişinin karıştığı kavgada 10 kişi yaralandı

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Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Bayramlaşma için yakınlarının ziyaretine giden ailelerin, dışarıda oynayan çocukları, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma, ailelerin de dahil oluşuyla yaklaşık 50 kişinin karıştığı taş ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevik kuvvet polisinin takviyeye gelip müdahale ettiği kavganın güçlükle sonlandırıldığı belirtildi. Arbedede yaralanan Harun Y. (15), Ergün Y. (44), Sergen Y. (24), Egemen Y. (18), Servet Y. (19), Hasem Y. (35), Serdar U. (33), Mümin U. (16), Nevzat U. (35) ve Ömer U. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.