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Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
Haber Giriş: 26.07.2020 - 17:26,Son Güncelleme:

50 kişilik 2 grup kavga etti: 2 yaralı, 3 gözaltı

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50 kişilik 2 grup kavga etti: 2 yaralı, 3 gözaltı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aynı mahallede yaşayan yaklaşık 50 kişilik 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Tekeler Mahallesi, Kervan Sokak’ta gece saat 00.30 sıralarında yaklaşık 50 kişilik 2 grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada Okan K. (25) ve Ziyacan K. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edilirken, yaralanan 2 kişi hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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