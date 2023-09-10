×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu: Çay içmek isterken yangın çıkarmış

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Orman Yangını#Yangın
Kahramanmaraştaki orman yangınının nedeni belli oldu: Çay içmek isterken yangın çıkarmış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 15:03

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında, 50 hektarlık alan kül oldu. İncelemede, M.Ç.'nin (46) orman yakınındaki zeytin bahçesinde çay yapmak için ateş yaktığı, bu sırada kıvılcımlarını ormana sıçradığı belirlendi.

Haberin Devamı

Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi Küçükimalı mevkisinde ormanda, 8 Eylül'de saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 50 hektar alan kül oldu.

Kahramanmaraştaki orman yangınının nedeni belli oldu: Çay içmek isterken yangın çıkarmış

İncelemede, M.Ç.'nin orman yakınındaki zeytin bahçesinde çay yapmak için ateş yaktığı, bu sırada kıvılcımların ormana sıçradığı belirlendi. M.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kahramanmaraştaki orman yangınının nedeni belli oldu: Çay içmek isterken yangın çıkarmış

Haberin Devamı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırma ve incelemelerde; Küçükimalı Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç. isimli şahsın ormanlık alanın hemen bitişiğinde bulunan zeytin bahçesinde çay pişirmek için ateş yaktığı, semaverden sıçrayan ateşin öncelikle otluk alana daha sonra ormanlık alana sıçradığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli gözaltına alınmış olup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. 

Kahramanmaraştaki orman yangınının nedeni belli oldu: Çay içmek isterken yangın çıkarmış

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Orman Yangını#Yangın

BAKMADAN GEÇME!