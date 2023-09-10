Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu: Çay içmek isterken yangın çıkarmış

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Türkoğlu ilçesi Kızıleniş Mahallesi Küçükimalı mevkisinde ormanda, 8 Eylül'de saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 50 hektar alan kül oldu.

İncelemede, M.Ç.'nin orman yakınındaki zeytin bahçesinde çay yapmak için ateş yaktığı, bu sırada kıvılcımların ormana sıçradığı belirlendi. M.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesinin ardından şüpheli, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Yangının çıkış nedeni ile ilgili yapılan araştırma ve incelemelerde; Küçükimalı Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç. isimli şahsın ormanlık alanın hemen bitişiğinde bulunan zeytin bahçesinde çay pişirmek için ateş yaktığı, semaverden sıçrayan ateşin öncelikle otluk alana daha sonra ormanlık alana sıçradığı tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli gözaltına alınmış olup, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nca halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.