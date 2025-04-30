50 günlük YKS kılavuzu

Haberin Devamı

ÖSYM takvimine göre YKS, 21-22 Haziran’da 3 oturumda yapılacak. Adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılacak. Sınav günü yaklaşırken Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, ”Kalan zamanı iyi değerlendirmek sizin elinizde 50 gün içerisinde neler yapabilirsiniz? Şimdi hep birlikte bir hesap yapalım” diyor ve şu önerilerde bulunuyor:

GÜNDE 200 SORUYLA 10 BİN SORU

“Günde 200 soru çözmek 50 günde 10 bin soru ediyor. Bir üniversite adayının yılda yaklaşık 70 bin civarında soru ile üniversite sınavına hazırlık yaptığını düşündüğümüzde 10 bin soru hedefinize ulaşma yolunda çok önemli bir yere sahip olacaktır. Bu sürede sadece test çözmek yanlış olur. Özellikle AYT için mutlaka konu da çalışmalısınız. Bunun için de hâlâ yeterli zamanınız var.

Haberin Devamı

MEBİ PERFORMANS ARTIRIR

Milli Eğitim Bakanlığı’nın MEBİ adlı uygulamasında YKS’ye hazırlık için sınavda çıkmış sorular, konu anlatım videoları, konu özetleri, video çözümlü sorular ve denemeler var. Tüm öğrencilerin bu kaynaklardan yararlanarak hazırlık yapması performans artıracaktır.

Geçmiş yılların üniversite sorularını düzenli olarak çözmenin yanı sıra ayrıca haftada en az bir tane deneme sınavı da yapmalısınız. Soruları çözerken son yılda yapılan YKS’den geçmiş yıllara doğru gitmelisiniz. Yapacağınız denemelerde zamana uymaya gayret edin. Gerek TYT’de gerekse AYT’de her soru çok değerli. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp, her derse gereken önemi vermelisiniz.

UYKU VE BESLENMEYE DİKKAT

Sınava az bir zaman kaldığı için sakatlanma riski olan sporlardan uzak durulmalı. Sağlığınıza özellikle beslenme ve uykunuza özen göstermelisiniz. Düzenli beslenmenin ve uyku düzeninin ayarlanmış olması fiziksel olarak kendinizi daha zinde hissetmenizi sağlayacak, kaygınızı azaltacak, sınav günü de dikkat düzeyinizin yüksek olmasına yardımcı olacaktır.”

Haberin Devamı

5 KRİTİK TAVSİYE

“Artık eksiklerin tamamlandığı, sınav stratejilerinin oturtulduğu ve psikolojik olarak hazır olmanın önem kazandığı bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek gerekir” diyen Eğitimci Onur Soğuk ise son 50 gün tavsiyelerini şöyle sıraladı:

1- DENEME SINAVLARI ÇÖZ: Haftada en az 2-3 deneme sınavı çözerek hem zaman yönetimini geliştirebilir hem de hangi konularda eksik kaldığınızı net şekilde görebilirsiniz. Denemeleri mutlaka sınav saatinde ve gerçek sınav koşullarına benzer şekilde çözmeye özen gösterin.

2- SORU ÇÖZME TEKNİĞİNİ GELİŞTİR: Soru çözüm tekniklerinizi geliştirmek, özellikle TYT’de hız kazanmanızı sağlar. Zorlandığınız soru tiplerini tespit edin ve bu sorular üzerine pratik kazanın.

Haberin Devamı

3- ZİHİNSEL SAĞLIĞINI KORU: Stres bu dönemde zirveye çıkabilir. Gerekiyorsa nefes egzersizleri ya da kısa yürüyüşler yapabilirsiniz.

4- MOTİVASYONUNU YÜKSEK TUT: Kendinize güvenin ve bugüne kadar başardıklarınızı hatırlayın. Gerektiğinde kısa motivasyon konuşmaları dinleyebilir ya da ilham verici içeriklerle moral bulabilirsiniz.

5- SINAV STRATEJİSİ OLUŞTUR:

Gerçek sınavda hangi derse ne kadar zaman ayıracağınızı, hangi testten başlayacağınızı şimdiden belirleyin. Sınav stratejinizi belirleyin, denemelerle test edin.