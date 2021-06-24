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GeriGündem 50 günde vatandaşı canından bezdirdi! Fahri trafik müfettişi görevden alındı
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Gündem
Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 24.06.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

50 günde vatandaşı canından bezdirdi! Fahri trafik müfettişi görevden alındı

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50 günde vatandaşı canından bezdirdi! Fahri trafik müfettişi görevden alındı

Trabzon’da yoğun şikayet üzerine yapılan incelemede çok sayıda sürücüye usulsüz ceza yazdığı tespit edilen gönüllü fahri trafik müfettişi B.T.’nin görevine son verildi. B.T.’nin 50 günde bin 633 araç sürücüsüne 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı öğrenildi.

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  • Trabzonda fahri trafik müfettişi görevden alındı
  • Trabzonda fahri trafik müfettişi görevden alındı
  • Trabzonda fahri trafik müfettişi görevden alındı
  • Trabzonda fahri trafik müfettişi görevden alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İl Emniyet Müdürlüğü, Akçaabat’ta yaklaşık 1 yıldır gönüllü fahri trafik müfettişi olan B.T. hakkında, çalıştığı iş yeri önünden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Adnan Menderes Caddesi sınırlarında, emniyet şeridi ihlali nedeniyle sürücülere çok fazla ceza yazdığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Emniyet şeridi ihlalinden 50 günde bin 633 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirlenen B.T., artan şikayetler ve ceza tebligatları için sulh ceza hakimliğine yapılan yoğun itirazlar üzerine görevinden alındı.

50 günde vatandaşı canından bezdirdi Fahri trafik müfettişi görevden alındı

Yapılan incelemelerde; usulsüz ceza yazdığı tespit edildiği gerekçesiyle görevine son verilen B.T.’nin, mayıs ayında bin 10, haziran ayını ilk 20 gününde ise 623 sürücüye, kişi başı 1339 TL ceza yazdığı tespit edildi.50 günde vatandaşı canından bezdirdi Fahri trafik müfettişi görevden alındı

 

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