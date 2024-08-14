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50 dolandırıcılık kaydı olan ve 27 yıl hapisle aranan şüpheli cinsiyet değiştirmiş

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#Fırat Sedat Yıldırım#Marmaris#Hülya Yıldırım
50 dolandırıcılık kaydı olan ve 27 yıl hapisle aranan şüpheli cinsiyet değiştirmiş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 21:02

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 50 ayrı dolandırıcılık kaydı olan ve hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Fırat Sedat Yıldırım (32), Muğla ve Aydın jandarmasının ortak çalışmasıyla yakalandı. Fırat Sedat Yıldırım'ın bir süre önce operasyon geçirip cinsiyet değiştirdiği öğrenilirken, önceki isminin ise Hülya Yıldırım olduğu belirtildi.

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda Antalya başta olmak üzere birçok il ve ilçede dolandırıcılık nedeniyle hakkında 50 ayrı suç kaydı bulunan ve 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fırat Sedat Yıldırım'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğu belirlendi. Fırat Sedat Yıldırım, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Sedat Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin, bir süre önce cinsiyet değiştirip, Fırat Sedat Yıldırım ismini aldığı öğrenildi.

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#Fırat Sedat Yıldırım#Marmaris#Hülya Yıldırım

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