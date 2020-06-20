50 büyükelçi Antalya’da... Güvenli tatil turu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, daha önce videokonferansla görüştüğü 50 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası basının temsilcileriyle dün Antalya’da bir araya geldi. Büyükelçiler, ‘Yeniden Keşfet’ konseptiyle iki gün süresince Antalya’da konaklayıp ülkedeki güvenli turizmi yerinde test edecekler. Ankara’dan gelen misafirleri, dün Antalya Havalimanı’nda Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol karşıladı. Daha sonra da konuklar, Bakan Ersoy’un ev sahipliğinde düzenlenen ‘Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’ hakkındaki toplantıya katıldı. Toplantıda, büyükelçilere uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden sağlık hizmetlerine kadar tüm ayrıntılar hakkında bilgilendirme yapıldı.





HANGİ ÜLKELER KATILDI

Geziye Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, İngiltere, Bulgaristan, Şili, Kostarika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Endonezya, İrlanda, İsrail, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Paraguay, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan elçileri katıldı.



Ankara’dan Antalya’ya giden büyükelçiler ve yabancı gazetecilere korona önlemleriyle ilgili ilk bilgilendirme havalimanında yapıldı. Geziye çocuklarıyla katılanlar da oldu.

ATEŞİ YÜKSEK TURİSTLERE KORONA TESTİ

Turistlerin Türkiye’ye gelişinden itibaren sistemin nasıl işleyeceğini Bakan Ersoy şöyle anlattı:

HAVAALANI: “Bir turist Türkiye’ye geliyorsa, bu seyahat uçakta başlıyor, havaalanında devam ediyor. Bizler öncelikle konukların vücut sıcaklıklarını ölçüyoruz. 37.8’in üzerindeyse veya başka semptom varsa havaalanında bir test yapıyoruz. Test sonucu negatif ise problem yok.

POZİTİF ÇIKARSA: Test sonucu pozitif olursa konuğu hastaneye gönderiyoruz hemen. Çok kritik bir durumda değilse otele gönderilebiliyor. Buna doktorlar karar verecek. Pozitif vakalar için her bir otelde izole yeri olacak.

GERİ GÖNDERME YOK: Otellerimiz ekstra günleri ücretsiz olarak konuklara sunacak. Aynı prosedür transit yolcular için de geçerli. Pozitif olursa sonuç, geri gönderme olmayacak. Bütün turistik havaalanlarımızda test merkezlerimiz var. İstanbul ve Ankara’da başlayacak.

1 TEMMUZ’DA KORONA SİGORTA SİSTEMİ

SİGORTA: Korona sigorta sistemimiz 1 Temmuz’da başlayacak. Biz bunu internet üzerinden satmaya başladık. 15 Euro’dan 3 bin Euro’ya kadar bir sınırı var birinci pakette. Eğer geldiğiniz ülke, Türkiye ile bir sigorta sözleşmesi yapmamışsa, bu konuk internetten rahatlıkla sigorta alacak. Maksimum sınırı 7 bin Euro olacak. Tıbbi tedavi bireylerin rızası olmadan yapılmayacak. Turistlere önce tedavi prosedürü, hangi tür ilaçların kullanılacağı açıklanacak. Bunu kabul ederseniz tedavi uygulanacak.”

500 OTELE SERTİFİKA

Bakan Ersoy, konuklarına özetle şu bilgileri verdi: “Sertifikasyon kapsamında, uçakların ulaşımını, havaalanlarını, konaklama tesislerini, restoranları belgelendiriyoruz. Kapsamlı ve detaylı kurallarımız mevcut. 130’dan fazla kriter mevcut bu kapsamda. Bunların yanı sıra detaylı kriterler de var. Özellikle de bu otel ve restoranlar için uluslararası şirketlerle çalışmak istedik. Özellikle de Avrupa Birliği’nden şirketlerle çalıştık. Bir otel sertifikasını almak için hazırsa, otellere giderek bir kural listesini hazırlıyoruz. Bu kural listesini bütün aşamalarda uyuyorsa, kontrol edildi işareti koyuyor ve otele bir logo veriyoruz. Otellerin kapısına da logonun yer aldığı işaret koyuyoruz. Oldukça şeffaf bir sistem. Otellerle ilgili detaylıca raporları görüyorsunuz. Türkiye’de tur operatörleri, bu sertifikalarını otel resimlerinin yanına koymaya başladılar. Pek çok otel bu sisteme dahil olmak istiyor. Yaklaşık 500’den fazla bu otel sertifikaya başvurmuş durumda. Bir ayın sonunda bu sayının 2 bine ulaşmasını bekliyoruz.

ANTALYA’DA 472 VAKA

1 Mart’tan bugüne kadar Antalya’da toplam 472 COVID-19 vakası oldu. Aydın’da vaka sayısı 238, Muğla’da 300’den az vaka var. Günlük yeni vaka sayısı iki ya da üç vaka görülmekte bu şehirlerde. Türkiye’nin turistik illerinde virüs kontrol altında. Turizmi Türkiye’de tekrar yeniden başlatabiliriz.”

RESTORAN VE KAFELERE KREDİ

Bakan Ersoy “Bakanlıktan işletme belgeli restoran ve kafeler için iyi bir haberim var” diyerek şöyle devam etti: “Bakanlığımız Ziraat Bankası ile bir kredi çalışması yaptı. Pazartesiden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7.5 faizli, altı aya kadar ödemesiz krediyi hayata geçiriyoruz. Kademeli dört tane kredi miktarı var. Üç milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 3 milyon ile 25 milyon cironuz varsa 5 milyon, 25-125 milyon arası cironuz varsa 12,5 milyon, 125 milyonun üzerinde cironuz varsa 20 milyon azami kredi tutarı olacak.”

MİSAFİRE HAZIRIZ

Akdeniz Turistik Otelcileri ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı: “Global düzeyde COVID 19 etkilerinin devam ettiği süreçten turizm sektörümüz dirayetle çıktı. Aynı güçle devam ediyor. 900 bakanlık sertifikalı tesisimiz var. Antalya misafirlerini yeniden ağırlamaya hazır.”

Türkiye Otelcileri Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır: COVID-19 turizm sektöründe şimdiye kadar gördüğü en büyük krize yol açtı. Buna rağmen turizmde pozitif yaklaşım olması beni mutlu ediyor. Salgının ilk günlerinden itibaren bütün tesislerimizde güvenlik ve sağlık için tüm adımları attık.