50 bin liralık horozlarını çalan zanlıyı yakalattılar

Darıca Yalı Mahallesi’nde fabrika işçileri Mustafa Baldır ve Hakan Alemdar'ın hobi amaçlı besledikleri 50 bin lira değerindeki 10 cins tavuk ve horoz yaklaşık 2 ay önce çalındı. Mustafa Baldır ve Hakan Alemdar, yaptıkları araştırma sonucu kümeslerindeki tavuk ve horozları çalan kişiyi tespit ederek polise bildirdi. Polis, dün gece Özkan K.’yi gözaltına alırken, çaldığı tavuk ve horozlardan 9’u kümeste bulundu. Hayvanlar, Baldır ve Alemdar’a teslim edilirken, Özkan K. hakkında soruşturma devam ediyor.

Mustafa Baldır, yaklaşık 2 ay önce hayvanların çalındığını belirterek, "Bunlar, piyasada tanesi 5-6 bin TL olan Hint menşeyli cins ve damızlık hayvanlar. 2 tavuk ve 8 horozumuz vardı, yumurtaları için hobi olarak besliyoruz ve yumurtaları çok pahalı olmakla birlikte yoğun talep alıyor. Yaklaşık olarak 2 ay önce hepsi çalındı, takip ettik ve bulduk. Ancak 1 tane tavuk eksik" dedi.