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50 bin dolara organ ticareti yapan 3 yabancı uyruklu yakalandı

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#İstanbul#Organ Ticareti#Tutuklama
50 bin dolara organ ticareti yapan 3 yabancı uyruklu yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 10:48

İstanbul'da özel bir hastaneye böbrek nakli için başvuran ve kendilerini karı koca olarak tanıtan 2 kişinin evraklarının sahte olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu böbrek vericisi Saadi Sıdı ile böbrek alıcısı Samı Taha'yı, Suriye uyruklu 3 kişinin görüştürdüğü, Saadi Sıdı'nın isminin evraklarda Taha'nın gerçek eşi Ebteehal Abdalag olarak değiştirildiği tespit edildi.

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İstanbul'da özel bir hastaneye başvurarak böbrek nakli için randevu talep eden Filistin uyruklu Samı Taha M.S. ve yine kendisi gibi Filistin uyruklu donör Ebteehal Abdalaq S.S., kendilerini karı koca olarak tanıttı. Ameliyatın gerçekleşebilmesi için hastaneye verilen evrakları inceleyen heyet üyeleri, raporların sahte olduğundan şüphelenince polise bilgi verdi. İhbar üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. 

DONÖRÜ SAHTE EVRAKLARLA GERÇEK EŞ GİBİ GÖSTERDİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda kendilerini karı koca olarak gösteren Ebteehal Abdalag ile Samı Taha'nın eş olmadıkları, Ebteehal Abdalag'ın gerçek isminin Saadı Sıdı olduğu, 2 kişiyi Suriye uyruklu Mustafa Y., Şerif D. ve Suriye uyruklu Türk vatandaşı Mustafa D.'nin tanıştırdığı, 3 şüphelinin Taha'yla tüm nakil işlemleri için 50 bin dolara anlaştıkları belirlendi. Böbreğini verecek olan Saadı Sıdı'ya ise ameliyattan sonra 12 bin dolar verecekleri öğrenildi. Ekipler çalışmalarının devamında Mustafa D. isimli şüphelinin, nakil için başvuru yapılan hastanenin çalışanı olduğu ve uluslararası hasta departmanında çalıştığını saptadı. Düzenlenen operasyonla, sahte belgelerle nakli organize eden Mustafa Y., Şerif D., Mustafa D., böbrek alıcısı Samı Taha, donör Cezayir uyruklu Saadi Sıdı A., böbrek alıcısının gerçek eşi Filistin uyruklu Ebteehal Abdalaq ve böbrek alıcısının arkadaşı Filistin uyruklu Muhammad Omar A. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y., Şerif D., Mustafa D. tutuklandı. Böbrek alıcısı Samı Taha M.S, donör Saadi Sıdı A. ve böbrek alıcısının arkadaşı Muhammad Omar A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#İstanbul#Organ Ticareti#Tutuklama

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