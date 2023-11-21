50 artı 1’de gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında perşembe günü yapılması beklenen görüşmede, siyasette olduğu kadar kamuoyunda da tartışılan ve mini anayasa paketiyle Meclis’e getirilmesi planlanan “50+1” değişikliğinin de gündeme geleceği belirtiliyor. Kulislerde iki liderin ayrıca, yerel seçimler için AK Parti ve MHP heyeti tarafından yürütülen ittifak çalışmalarını da değerlendirip son noktayı koymaları da bekleniyor.

İTTİFAKLAR DEĞİŞİR

50+1 düzenlemesi, gündeme getirildiği günden bu yana AK Parti içinde de tartışılıyor. AK Parti kurmayları, “Dengeler değişir, ittifaklar değişir. En başında 40+1 son tartışmaydı. Yoksa belediye seçimi gibi birinci olan mı kazansın? Henüz netleşmedi, bu konuyu konuşacağız” değerlendirmesini yaptı.

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TAKDİR MECLİS’İN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da dün katıldığı bir programda soru üzerine, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir istikrar sistemidir. Ancak sistemde revizyon ihtiyacı varsa oturup konuşulur, bundan kaçınılmaz” diyerek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın da özellikle eleştiriler karşısında ifade ettiği 50 + 1 meselesi de oturulup konuşulur. Elbette ki bu düşünce önemli bir düşünce. Bu konuda takdir TBMM’nindir. Yeni Anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulur, tartışılabilir ve Meclis’te tabii ki bunlar bir mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlar. Mutabakat sağlandığında tabii ki önemli olan Türkiye’yi demokratik, sivil, kuşatıcı yeni bir anayasaya kavuşturmak. Bu yeni Anayasa yazılırken tüm partilerimiz, milletimize olan bu borcumuzu yerine getirirken anayasamızın değiştirilemez olan maddelerinden sonraki diğer maddeleri ile ilgili hepsi tartışılıp, konuşulup kararlaştırılabilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve sonrasında da milletimizin takdiriyle gerçekleşebilecek hususlardır.”