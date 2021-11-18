50 artı 1 tartışılırken... Beştepe’de sürpriz zirve

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Erdoğan, dün Meclis’teki AK Parti grup toplantısından sonra Bahçeli ile Beştepe’de görüşme yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren kritik zirvenin başında Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türk dünyası haritası hediye etti. İki liderin görüşmede, siyasetteki yüzde 50 artı 1 tartışması, ekonomideki son gelişmeler ile yeni anayasa çalışmaları ve seçim kanunu hazırlıklarını konuştukları öğrenildi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan fotoğraf paylaşılırken, herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan ile Bahçeli, son olarak geçtiğimiz 25 Ekim’de yine Beştepe’de bir araya gelmişti.

Bahçeli, önceki gün partisinin grup toplantısında 50 artı 1 tartışmalarına sert tepki göstererek, “Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Yüzde 50 artı 1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir” demişti.