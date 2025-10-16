×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Türkiye son 55 yılın en sıcak yazını yaşadı! İşte rekorun kırıldığı ilçede ölçülen sıcaklık

Güncelleme Tarihi:

#Sıcak Hava#Rekor Sıcaklık#Meteoroloji
Türkiye son 55 yılın en sıcak yazını yaşadı İşte rekorun kırıldığı ilçede ölçülen sıcaklık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 11:19

Bu yılın yaz mevsimi son 55 yılın en sıcak ikinci yazı olarak kayıtlara geçti. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminin ekstrem sıcaklıklarında, en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü. 

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar yaz (haziran, temmuz, ağustos) mevsimi ortalama sıcaklığı 24 derece belirlenirken, bu yaz ortalama sıcaklık 1,5 derece artarak 25,5 dereceyle mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. 

Bu yılın yaz mevsiminde ortalama sıcaklık, Trakya'nın ve Ege Bölgesi'nin hemen hemen geneli, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Florya, Geyve, Burdur, Isparta, Beyşehir, Fethiye, Senirkent, Dinar, Eğirdir, Tefenni, Kozan, Elmalı, İslahiye, Kale-Demre, Çankırı, Eskişehir, Ereğli, Polatlı, Çiçekdağı, Kulu, Karapınar, Sivrihisar, Nallıhan, Beypazarı çevrelerinde mevsim normallerinin üzerine çıktı. 

Yurdun diğer yerlerinde yaz mevsiminde ortalama sıcaklık ise yaklaşık mevsim normallerinde olarak kayıtlara geçti. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSon 55 yılın en sıcak eylül ayını yaşadık 44,6 derece ile rekor bu şehirdeSon 55 yılın en sıcak eylül ayını yaşadık! 44,6 derece ile rekor bu şehirdeHaberi görüntüle

Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan yaz mevsiminin ekstrem sıcaklıklarında, en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçüldü. 

25 Temmuz'da Silopi'de ölçülen 50,5 derece, Türkiye'nin yeni maksimum sıcaklık rekoru oldu. 

Öte yandan, yaz mevsimindeki ekstrem minimum sıcaklıklar, uzun yıllık minimum ekstremlerin üzerinde gerçekleşti. 

Son 55 yılın (1971-2025) en sıcak yaz mevsimi 26,1 dereceyle 2024'te gerçekleşirken, bu yılın yaz mevsimi ise 25,5 dereceyle son 55 yılın en sıcak ikinci yaz mevsimi olarak kayıtlara geçti. 

AYLARA GÖRE SICAKLIKLAR 

2025 yılı temmuz ayı 26,9 derece ile son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olurken, haziran ve ağustos ayları ise son 55 yılın en sıcak 4'üncü haziran ve ağustos ayları olarak kayıtlara geçti. 

Bu yılın haziran ayı ortalama sıcaklığı 23 dereceyle 1991-2020 normallerinin 1,2 üzerinde, temmuz ayı ortalama sıcaklığı 26,9 dereceyle normallerinin 1,9 üzerinde ve ağustos ayı ortalama sıcaklığı 26,5 dereceyle normallerinin 1,4 derece üzerinde ölçüldü. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıcak Hava#Rekor Sıcaklık#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!