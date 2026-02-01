5 yıllık kin vahşetle sonlandı: Damat, kayınpederini öldürdü, kayınbiraderini yaraladı

Haberin Devamı

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana geldi. Adem Ü., aralarında husumet bulunan kayınpederi Ahmet Kalkancı ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı ile sokakta karşılaştı. Tabancasını çeken Adem Ü., Ahmet Kalkancı’yı karnından, Halil Can Kalkancı’yı ise sol bacağından vurdu. Mermiler, çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti. Ahmet Ü. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Kalkancı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖLEN EŞİNİN MEVLİDİNE AKRABALARI ÇAĞIRILMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayınpederi Ahmet Kalkancı’yı sokak ortasında tabancayla öldürüp, kayınbiraderi Halil Can Kalkancı’yı da yaraladıktan sonra kaçan 2 çocuk babası Adem Ünver’in eşi Türkan Ünver’in 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Ahmet Kalkancı’nın, geçen günlerde ölen kızının sene mevlidini yaptığı, Adem Ünver’in de kendi akrabaları çağırılmadığı için kayınpederi ile kayınbiraderine tepki gösterdiği, taraflar arasında tartışma çıktığı ve Ünver’in, baba-oğlu ‘Sizi öldüreceğim’ diye tehdit ettiği belirtildi.