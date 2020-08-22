5 yıllık eşe vazektomi davası
Yüksek mimar Beyza H. (32), 5 yıllık eşi diş hekimi İbrahim H.’nin (48) kendisine haber vermeden vazektomi (erkeklerde kısırlaştırma) operasyonu olduğunu ve bu operasyonla birlikte artık çocuk sahibi olma ihtimalinin de kalmadığını iddia ederek boşanma davası açtı.
Eşinden 2 milyon liralık boşanma tazminatı ve aylık 20 bin lira nafaka isteyen Beyza H.’nin dilekçesinde, “Halbuki vazektomi operasyonu geçiren erkeklerin evli ise eşinden yazılı izin alması gerekmektedir” denildi. Dilekçede, İbrahim H.’nin öfke problemi yaşadığı da belirtilirken, “İbrahim H. en son 4 ay önce yaşanan kavgada eşinin ayak kemiğini kırmış, hakkında hakaret ve yaralama suçundan dava açılmıştır” ifadelerine yer verildi.
‘İDDİALARIN HEPSİ YALAN’
İstanbul Aile Mahkemesi, Beyza H.’nin talebi üzerine, İbrahim H.’nin Başakşehir’deki yaklaşık 2 milyon lira değerindeki villası ile Muğla’daki taşınmazına tedbir koydu. İbrahim H. ise “Tamamen yalan olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle eşime hiçbir şekilde dokunmadım. Kendisi bana birçok defa tokat attı. Yalan iddialarda bulunuyor. Bütün iddiaları reddediyorum” dedi.
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