5 yıllık eşe 18 bıçak

Mehmet Üner ve Sıdıka Üner (35) 5 yıl önce evlenerek dünya evine girdi. Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katında yaşayan çift zaman zaman tartışma yaşıyordu. Bu tartışmaların sonuncusu da önceki gece yaşandı. Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü ve Mehmet Üner, eşi Sıdıka Üner’i 18 yerinden bıçakladı. Çıkan gürültü üzerine komşuları polisi aradı. Küçükçekmece Araştırma Büro Amirliği ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Eve giren polis, Sıdıka Üner’in cesediyle karşılaştı. Gözaltına alınan Mehmet Üner’in sorgusunda “Bana sürekli kötü davranıyordu. Bu nedenle aramızda zaman zaman tartışmalar ve kavgalar yaşanıyordu. Bana yine kötü davranınca öfkeye kapıldım. Daha sonra olay yaşandı” dediği iddia edildi.