MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 yıllık eşe 18 bıçak
GeriGündem 5 yıllık eşe 18 bıçak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 25.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

5 yıllık eşe 18 bıçak

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
5 yıllık eşe 18 bıçak
Abone Olgoogle-news

İstanbul Küçükçekmece’de tekstil şirketinde çalışan Mehmet Üner, 5 yıl önce evlendiği eşi Sıdıka Üner’i 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Sorgusunda “Bana sürekli kötü davranıyordu” dediği iddia edildi.

Mehmet Üner ve Sıdıka Üner (35) 5 yıl önce evlenerek dünya evine girdi. Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak’taki 4 katlı binanın giriş katında yaşayan çift zaman zaman tartışma yaşıyordu. Bu tartışmaların sonuncusu da önceki gece yaşandı. Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü ve Mehmet Üner, eşi Sıdıka Üner’i 18 yerinden bıçakladı. Çıkan gürültü üzerine komşuları polisi aradı. Küçükçekmece Araştırma Büro Amirliği ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Eve giren polis, Sıdıka Üner’in cesediyle karşılaştı. Gözaltına alınan Mehmet Üner’in sorgusunda “Bana sürekli kötü davranıyordu. Bu nedenle aramızda zaman zaman tartışmalar ve kavgalar yaşanıyordu. Bana yine kötü davranınca öfkeye kapıldım. Daha sonra olay yaşandı” dediği iddia edildi.

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle