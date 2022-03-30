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5 yıldızlı otelin muhasebe müdürü ölü bulundu

#Antalya#Polis#Sağlık

Antalya’da 5 yıldızlı otelde muhasebe müdürü olarak görev yapan 1 çocuk babası adam, eşi tarafından banyoda ölü bulundu.

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Olay, Konyaaltı İlçesi Liman Mahallesi 18 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı dairenin 2’inci katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede eşi ve çocuğu ile birlikte yaşayan Selim Günay (43) banyoda hareketsiz olarak gören eşi Zehra Günay, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık çalışanları şahsın hayatını kaybetti belirledi. Durum şüpheli görülerek polis ekiplerine bilgi verildi.

KALP KRİZİ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan şahsın Kemer İlçesi’nde 5 yıldızlı bir otelde muhasebe müdürü olarak görev yaptığı ve bir süredir sağlık sorunları olduğu öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmeye göre şahsın kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor. Acı haberi alarak olay yerine gelen iş arkadaşları ise derin üzüntü yaşadı.

5 yıldızlı otelin muhasebe müdürü ölü bulundu

Cenaze ise savcının ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin buradaki işlemlerinde sonra Manisa’da toprağa verileceği belirtildi. Polisin olayla ilgi araştırması ise devam ediyor.

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#Antalya#Polis#Sağlık

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