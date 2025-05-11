5 yıldızlı otelden plaja tünel: Falezi delip geçtiler

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Antalya’da 5 yıldızlı bir otel, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun projesine aykırı olarak, otel otoparkı içerisinden deniz kıyısına kadar 125 metre uzunluğunda tünel yaptı. Tünel, 2014 yılında tespit edilerek giriş ve çıkışları mühürlendi, savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 2024 Ekim ayında yapılan Sayıştay denetimi sırasında da yapı tatil zaptı hazırlandı. Ancak otel yönetimi, tünelin otelin inşasında ortaya çıktığını, kendilerinin herhangi bir işlem yapmadığını savunarak ısrarla tüneli kullanmaya devam etti. Hatta tünelin görsellerini reklam çalışmalarında kullandı.

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Dipova, söz konusu tünelin otel müşterileri tarafından cep telefonu ile görüntülendiğini belirterek, “Elbette bu yeni bir tünel değil. 15-20 yıl önce yapılan işlemler. Ama yeni de olsa eski de olsa doğaya verilen tahribat çok acı. Turizm böyle bir şey değil. Çok daha hassas olunmalı” dedi.

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TURİSTLER PAYLAŞINCA...

Falezlere açılan tünelin yerli ve yabancı turistler için ilgi çekici olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dipova, “Falezler delinerek yapılan bu tünel turist için tercih sebebi olmuş. Biz gitsek bize bu tüneli göstermezler ama acenteler, turistler bu tüneli sosyal medyada çarşaf çarşaf paylaşıyor. Zaten biz de bu şekilde tünelin farkına vardık. Bu işlemi nasıl yaptılar, doğaya ne kadar zarar verdiler bilmiyoruz” diye konuştu. Antalya Kent Konseyi olarak bu konuyu araştırmaya başladıklarını da ifade eden Dipova, şöyle devam etti: “Tünelin açıldığı yıllarda Muratpaşa Belediyesi’nden veya ilgili diğer kurumlardan izin alındı mı bilemiyoruz. Ortada bir mühendislik çalışması var mı onu da bilemiyoruz. Tek bildiğimiz bazı otellerin sırf müşterilerini denize ulaştırmak için böyle bir yol izlediği. Bu konu uzmanlar tarafından detaylıca araştırılmalı.”

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OTOMOBİL GEÇECEK GENİŞLİKTE

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, tüneli açan otelle ilgili çeşitli davalar açıldığını ancak sürecin Muratpaşa Belediyesi tarafından takip edildiği bilgisini verdi. Hürriyet’e konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da “Maalesef böyle bir konu var. Yaklaşık 10 senelik bir mevzu. Söz konusu otel, falezlerden sahile kadar uzun bir tünel açmış. İlgili tüm kurumların desteğiyle tünelle ilgili yargı sürecini başlattık. Bu tünel nasıl yapıldı, çalışmalar ne zaman başlatıldı araştırıyoruz. Tünel, bir otomobil girecek kadar geniş” diye konuştu.